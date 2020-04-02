Энергетики объяснили, по какому тарифу начислят плату за электричество в «путинские» каникулы

Плату за электроэнергию на этой неделе, которая указом президента России Владимира Путина была объявлена нерабочей, будут взимать по обычному тарифу. Об этом «Новому Дню» рассказали в «Екатеринбургэнергосбыте».

«Указом президента дни с 30 марта по 03 апреля установлены как нерабочие. Согласно п. 3 рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ для работников и работодателей, нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, в связи с чем в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года АО «Екатеринбургэнергосбыт» в расчетах с потребителями категории население и приравненным к ним категорий потребителей будет применять тарифы будних дней», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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