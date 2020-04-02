Оперштаб подтвердил два случая коронавируса в Камышлове, по одному в Ревде и Заречном

Оперативный штаб в Свердловской области уточнил информацию по общему количеству заболевших новым коронавирусом в регионе. Всего подтверждено 38 случаев, два из них в Камышлове, по одному в Заречном и Ревде. Состояние троих заболевших медики оценивают как тяжелое, пятерых как средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что пациенты с подозрением на коронавирус есть также в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Новой Ляле. Однако по этим городам официальных подтверждений нет.

Сегодня НЦ «Вектор» Роспотребнадзора подтвердил положительные результаты анализов на Covid-19 у пяти человек, все заболевшие – екатеринбуржцы. Больные находятся под наблюдением врачей в стационаре ГКБ № 40. Контактировавшие с ними лица выявлены. Близкий круг контактных госпитализирован, остальные находятся под медицинским наблюдением, у них взяты анализы, сообщили в оперштабе.

Сегодня также были выписаны четверо пациентов, переболевших инфекцией Covid-19. Таким образом, число выздоровевших в Свердловской области увеличилось до 12 человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.20

Десятки погибших, сотни пострадавших, отрицание фактов: годовщина эпидемии, которую скрывали власти. / Энергетики объяснили, по какому тарифу начислят плату за электричество в «путинские» каникулы. / Губернатор: скоро к нам приедет китайское предприятие, выпускающее 5 млн масок в месяц. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»