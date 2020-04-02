На заводе «Русала» устанавливают койки – рабочих не будут отпускать домой (ФОТО)

В Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе, который входит в объединенную компанию «Русал», устраивают места для ночевки. Одно из пространств расчистили и установили там двухъярусные кровати с панцирными сетками. Это сделано для того, чтобы рабочие могли спать после смены прямо на заводе, не уходя домой, если эпидситуация ухудшится. Фото из переоборудованного под спальню пространства прислал подписчик сообщества «Краснотурьинск LIVE».

Информацию о возможном круглосуточном нахождении работников на заводе подтвердили в пресс-службе предприятия. «В компании прорабатываются варианты усиления мер безопасности при ухудшении эпидемиологической обстановки. Поскольку на БАЗе непрерывный производственный процесс, важно не подвергнуть риску заражения основной производственный персонал, от которого зависит бесперебойная работа основных подразделений завода. Прорабатываются различные варианты, в том числе и временного перехода на вахтовый метод работы минимально необходимого количества технических специалистов для безопасного удаленного размещения, по примеру производств в других странах», – сообщили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.20

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