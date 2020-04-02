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Четверг, 2 апреля 2020, 13:29 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловские аграрии поспросили льготные кредиты на 1,5 млрд рублей

Агропредприятия Свердловской области перед стартом посевной запросили льготные кредиты на 1,5 млрд рублей, в министерство сельского хозяйства направлена 71 заявка. На сегодняшний день одобрено 60 заявок на 1,4 млрд рублей. Из них непосредственно на весенне-полевые работы уйдет 270 млн рублей по 41 заявке.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, всего господдержка АПК в этом году составит более 4,2 млрд рублей, из которых 3,3 млрд – из областного бюджета. До начала посевной власти начнут отслеживать цены на ГСМ. «Ежедневного контроля требуют вопросы обеспеченности сельхозорганизаций качественными семенами, минеральными удобрениями, техникой и топливом. Необходимо в постоянном режиме вести мониторинг цен на ГСМ и поставок топлива, оперативно реагировать в случае отклонений от графиков поставок», – заявил сегодня на совещании губернатор Евгений Куйвашев.

По подсчетам властей, запланированные площади для посева в этом году – 769 тысяч гектаров. Площадь ярового сева составит 463 тысячи гектаров, это уровень прошлого года. Ожидается, что увеличится площадь посева зерновых и кормовых культур.

Екатеринбург, Елена Иванова

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