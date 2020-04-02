Гордума Екатеринбурга планирует возобновить заседания со следующей недели

Гордума Екатеринбурга может возобновить очные заседания на следующей неделе. Пока речь идет только о проведении постоянных комиссий, численный состав которых колеблется от 4 до 16 человек. Депутаты будут рассаживаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, чтобы соблюсти санитарную дистанцию. Об этом «Новому Дню» сообщил председатель думы Игорь Володин.

«Городская дума продолжает работать, несмотря на карантинные меры. Жизнь города ведь не остановилась, и у нас копятся рабочие вопросы. Да, сейчас мы не можем провести пленарное заседание, потому что площадь зала заседаний этого не позволяет – на 100 квадратных метрах требуется разместить 36 депутатов и еще какое-то количество приглашенных, а должно быть не больше 10 человек. Вместе с аппаратом думы прорабатываем этот вопрос. Сложность еще и в том, что регламент думы не позволяет проводить заочные заседания», – рассказал Володин.

По его словам, сейчас депутаты и аппарат ЕГД переориентировались на работу с обращениями жителей города. Часть юридического отдела перешла на дистанционную работу, но часть сотрудников остались на рабочих местах и занимаются документооборотом. «Я к примеру, ежедневно общаюсь с 20-25 коллегами, но по телефону. Меры безопасности, конечно, соблюдаем. У меня в кабинете стоит антисептик, всех посетителей встречаем в масках. Вообще сейчас ведется электронный прием граждан, но иногда люди приходят на личный прием, если проблема серьезная», – заявил спикер.

Напомним, городская дума отменила все заседания с 23 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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