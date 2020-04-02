На Урал идут метели и гололед

В Свердловской области испортится погода. По сообщению синоптиков, на территории региона уже завтра, 3 апреля, ожидаются гололед, мокрой снег, порывы ветра до 14 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, на трассы выйдет около 60 единиц техники, которая будет убирать гололед и снежный накат. При этом дорожники просят оставаться водителей дома, отложив поездки. «Всю актуальную информацию о состоянии проезда и о дорожно-транспортных происшествиях можно узнать в круглосуточной дежурно-диспетчерской службе по номеру 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный», – напомнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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