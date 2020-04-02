В Екатеринбурге автомобили такси начали дезинфицировать, но пока – раз в сутки (ФОТО)

Точка дезинфекции такси открылась в Екатеринбурге. Медицинской дезинфицирующей жидкостью будут обрабатывать контактные зоны – сиденья, двери, ручки, а также багажники. Правда, пока обработку машины будут проходить лишь раз в сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», точку дезинфекции своих машин открыл сервис «Яндекс.Такси», но машины здесь могут обрабатывать представители еще нескольких сервисов. Работники протирают медицинскими дезинфицирующими средствами те поверхности, которых обычно касаются клиенты: ручки дверей и сами двери, сиденья, спинки кресел, а также багажники. Как рассказали в «Яндекс.Такси», обработка проходит раз в сутки – перед выходом машин на смену. Кроме водителей «Яндекса» точкой дезинфекции могут пользоваться водители еще некоторых компаний.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который был сегодня на открытии точки дезинфекции, отметил, что такие же должны открыть все службы такси города. При этом он подчеркнул, что дезинфекция такси – вовсе не призыв для массовых поездок. Горожан по-прежнему просят оставаться дома и пользоваться такси только в случаях необходимости. Представители Роспотребнадзора сегодня взяли пробы с поверхностей автомобилей, чтобы убедиться в их безопасности.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Семен Саливанчук

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