В Екатеринбурге началась раздача «депутатских» наборов продуктов

Екатеринбургские депутаты начали раздавать продуктовые наборы пенсионерам, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом.

Как сообщил «Новому Дню» спикер думы Игорь Володин, народные избранники сами решили собрать деньги для закупки продуктов: «Все скинулись деньгами, никаких затрат из бюджета нет. Суммы я не могу назвать, но почти все депутаты работающие, у нас в думе только трое получают зарплату. Никто не отказался». Списки пожилых людей, которым нужна помощь в условиях карантинных мер, передали социальные работники, сказал спикер. По данным пресс-службы городской думы, в продуктовый набор входит подсолнечное масло, сахар, чай, крупы, сгущенное молоко, яйцо, сыр, колбаса, конфеты и печенье. Пакеты развозят по адресам помощники депутатов и волонтеры.

Впрочем, не все депутаты знают об этой инициативе председателя думы. Так, справедливоросс Александр Колесников заявил, что не принимал участия в этой акции и самостоятельно помогает пожилым людям.

Коммунист Андрей Пирожков открыл свой штаб по доставке лекарств, продуктов и антибактериальных средств для пожилых людей. По его словам, за несколько дней работы поступали заявки не только из Чкаловского района, но и с Уралмаша, Юго-Запада и ВИЗа. «В основном обращаются одинокие пенсионеры, которые не могут получить положенные им бесплатные лекарства. Одного дедушку отказались класть в больницу, сказали: «У нас коронавирус, вам нужно подождать», и это не единичный случай», – написал депутат в фейсбуке.

Еще несколько депутатов (Анастасия Немец, Алексей Вихарев, Владимир Стругов) присоединились к волонтерам в рамках проекта «Мы вместе». Тимофей Жуков эту неделю проводит в составе медицинской бригады ЦГБ № 3 и вместе с врачами совершает поквартирные обходы ветеранов и тех людей, которые оказались в группе риска из-за коронавируса.

Напомним, в гордуме Екатеринбурга с 23 марта отменены все заседания комиссий из-за угрозы распространения инфекции Covid-19. Все депутаты работают с избирателями удаленно – по телефону или по электронной почте. Однако некоторые народные избранники признались, что им приходится проводить личные приемы жителей, несмотря на режим самоизоляции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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