«Малый бизнес загнется» и «главное – люди»: депутаты заксо о продлении изоляции на месяц

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля и дал губернаторам полномочия в части введения дополнительных точечных мер в своих регионах. Корреспондент РИА «Новый День» задал депутатам заксобрания Свердловской области из разных фракций три вопроса: их отношение к продлению самоизоляции; чего они ждут от губернатора; выдержит ли еще месяц в действующем режиме экономика Свердловской области, как это отразится на ней. Самые интересные ответы – в нашем материале.

Владимир Терешков, фракция «Единая Россия», председатель комитета заксо по бюджету, налогам и финансам: «Отразится ли? А вы как думаете? Конечно, отразится, вне всякого сомнения. Насколько – сейчас просчитываем, как помочь предприятиям. Отразится. Это все, спасибо» (отключается).

Михаил Зубарев, фракция ЛДПР: «Смысл продления карантина – чтобы больше никто не заразился. Здоровье наших людей – это самое главное, ради чего принимаются эти меры. Что касается полномочий губернатора, то президент все сказал правильно, обстановка в регионах очень разная, наш сосед губернатор Текслер, я слышал, закрыл границы Челябинской области, по версии одного СМИ. У нас таких мер пока не принимается. Будет ли наш губернатор принимать какие-то особые меры, это вопрос, наверное, к самому губернатору. Но главное, что я хотел бы сказать: сейчас главное – сохранить людей. Экономика и иже с ней – это вторично. Будут живые, здоровые люди, с руками, с ногами – будет и экономика. С голоду никто не умрет. Распоряжение президента сохранить зарплату за эти дни всем касается всех граждан, не только работников бюджетной сферы. Сейчас крупные банки с государственным участием дают под 0% кредиты на зарплату. Так что, если кому-то не платят зарплату – это прямой повод обращаться в прокуратуру».

Александр Ладыгин, фракция КПРФ: «Большая часть малого бизнеса загнется. Это основа экономики – для многих из них месяц простоя станет летальным, они и так вымотаны кризисом, а крупнейшие корпорации выживут. Да, обещали всем платить зарплату, и малому бизнесу тоже. А за счет кого? За счет нас с вами, за наши налоги. Малый бизнес или загнется, или уйдет в тень. Просто потому, что его поставили в невыносимые условия еще с 90-х. Судьба малого бизнеса власти не беспокоила до эпидемии, а теперь – тем более не будет. Беднейшие заплатят за карантин, который повысит рейтинг президенту, мэру Москвы, и, может быть, нашему губернатору. Предложение по самоизоляции в нынешней ситуации – правильное, но это единственное, что власти могут сделать для нераспространения заразы. Мы используем то, что осталось от Советского Союза, и это – до сих пор одна из лучших бесплатных – подчеркиваю, бесплатных, – систем здравоохранения. Только представьте, насколько запредельно высокий уровень был тогда. Китай победил коронавирус именно потому, что скопировал советскую систему здравоохранения и накачал ее кадрами и инновациями, в то время как США и Италия теряют тысячи людей».

Егор Шаламовских, фракция СР: «Очень многое будет зависеть от губернатора, хочу пожелать ему удачи. Стоит сложная задача – сохранить и здоровье людей, и бизнес. Область у нас мощная, но малому и среднему бизнесу надо помогать, сейчас как раз решается, каким образом. Я сам занимаюсь бизнесом, знаю, как это тяжело – в трудные времена выплатить зарплату, не потерять ценных специалистов. Но опыт нашего губернатора говорит, что он справится – ведь многое зависит от конкретных территорий, ситуация там очень разная. Если где-то будет вспышка – то город закрывать. Если новых заражений нет, то вводить людей в привычный ритм жизни. Президент принял правильное решение, губернаторам на земле виднее. Меня пока больше беспокоит, что людей посадили на карантин – а масок в аптеках нет, люди сами себе сами шьют. Выдержит ли область месяц карантина? Выдержим! Вариантов нет».

Вячеслав Вегнер, фракция КПРФ: «Отношение к карантину на месяц? Резко отрицательное. Что касается наделения губернаторов дополнительными полномочиями – да ничем особо он их и не наделил. Для этого надо было бы вносить изменения в федеральные законы. У них эти полномочия и так были. Просто он им напомнил в таком виде об их обязанностях, взбодрил, встряхнул. Многие ж растерялись, не смогли въехать в ситуацию, привыкли жить в роскоши, комфорте. Баре, генерал-губернаторы – что тут скажешь. Карантин на месяц? Да нет никакого карантина, режима ЧС тоже нет. Но есть указ губернатора, пока он действует до 4-го, нового я не видел. О штрафах и административном наказании. Мы примем его только 9-го, потом 10-го губернатор подпишет, в действие вступает на 10-й день после опубликования, получается – после 20-го. Но если ввести действительно жесткие меры, 70% малого бизнеса и ИП загнутся. Помощь в деньгах из областного бюджета вряд ли они получат, только если виде налоговых послаблений. Нет таких денег в бюджете, надо быть реалистами. 75% бюджета – социальная нагрузка: более 180 миллиардов школы и медицина. Сейчас вопрос – где их взять. Экономика области выдержит, спасибо раннему Росселю. Пока ещё мы промышленный регион, а не базарно-банковский. Воспользуется ли полномочиями губернатор? Он ими и так пользуется, надо отдать ему должное».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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