Капитан полиции и его соседи спасли тонущих в реке мужчин (ФОТО)

Капитан полиции Дмитрий Ищенко спас двух утопающих по дороге со службы домой.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, ЧП произошло около 18:30 на реке Тавда, в районе деревни Тагильцы. Двое мужчин провалились под лёд и стали звать на помощь. Капитан Ищенко ехал со службы на своем автомобиле, и подъехав к дому, расположенному на берегу реки Тавды, услышал крики. Полицейский приблизился к водоему и увидел, что тонут два человека.

Сначала вместе с соседями он пытался вызволить находящихся в беде граждан при помощи веревки, но поймать ее потерпевшим не удавалось. Тогда участники спасательной операции приняли решение использовать лодку. Но в конце концов один из забросов веревки оказался удачным. Первый тонущий мужчина успел ухватиться за нее, а второй, соответственно, за товарища по несчастью. Совместными усилиями их вытащили на берег. До прибытия неотложки капитан Ищенко помогал потерпевшим согреться. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

«В роли спасателя выступил не только капитан Ищенко, но и глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов, руководитель аппарата администрации Валентин Миронов и другие земляки. Всех их спасенные искренне поблагодарили», – сообщил Валерий Горелых.

Тавда, Евгения Вирачева

Тавда. Другие новости 03.04.20

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