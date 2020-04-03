В марте две свердловчанки стали мамами в десятый раз

В Свердловской области в марте родились 3524 ребенка, из них 1703 девочки и 1821 мальчик. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В первый весенний месяц на Урале появились на свет 27 двоен.

В 663 случаях свердловчанки родили уже третьего ребенка, а две жительницы области стали мамами в десятый раз.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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