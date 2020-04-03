На Урале поймали распространителя информации о сотнях умерших от коронавируса

В Екатеринбурге сотрудники центра «Э» ГУ МВД России по Свердловской области и представители УФСБ России по региону задержали распространителя фейковой информации. 40-летний слесарь из шиномонтажки, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, писал в соцсетях посты о коронавирусе, убеждая людей, что заболевших куда больше, чем говорит статистика.

«Задержанный не соблюдал режим самоизоляции, находился на рабочем месте, откуда и сочинял недостоверные ужастики. Их смысл сводился к тому, что в Свердловской области якобы от вируса уже погибло порядка 100 человек, а власти об этом якобы умалчивают и запрещают медикам ставить правдивый диагноз», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, когда за мужчиной пришли полицейские, он вел себя спокойно, быстро сознался и попросил извинения у земляков.

В отношении задержанного возбудили административное дело по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Мировой суд Кировского района Екатеринбурга уже вынес решение по этому делу – распространитель фейков должен заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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