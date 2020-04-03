В Екатеринбурге строителя насмерть засыпало горой кирпича

В Екатеринбурге на строительной площадке на улице Цвиллинга одного из рабочих засыпало грудой кирпича. Тело мужчины пришлось извлекать из завалов, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной версии, мужчина работал стропальщиком. Поддон керамического кирпича опрокинулся на него при разгрузке или погрузке машины. По данным очевидцев, тело пришлось извлекать из-под горы камней, оно было искалечено. «От полученных повреждений мужчина скончался. В настоящее время следователем СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 03.04.20

На Урале поймали распространителя информации о сотнях умерших от коронавируса. / В марте две свердловчанки стали мамами в десятый раз. / Капитан полиции и его соседи спасли тонущих в реке мужчин (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»