В Елани на пожаре погибли трое детей

В Свердловской области в пожаре погибло трое детей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального МЧС, в 00.18 5 апреля поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Елань. К моменту приезда пожарных строение было практически полностью охвачено огнем. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Из горящего дома до прибытия пожарных населением были спасены двое детей (2012 и 2019 годов рождения), в тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу. Еще трое детей погибли (2011, 2012, 2014 годов рождения), сообщили в региональном управлении МЧС.

Причины пожара уточняются.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 04.04.20

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