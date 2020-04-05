Родители сгоревших в Елани детей не пострадали. Возбуждено уголовное дело (ФОТО)

Возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре трех детей – мальчика девяти лет и его сестер пяти и двух лет. Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете, еще два мальчика, восьми и одного года, госпитализированы. Родители детей, по предварительной информации, были дома, но не пострадали. Сейчас допрашивают свидетелей, назначается комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного комитета по Свердловской области.

Руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых заявил, что семья, в которой произошла трагедия, состояла на учёте в полиции как неблагополучная. «Более того, в отношении родителей представителями территориального ОВД неоднократно возбуждались административные дела по факту ненадлежащего воспитания собственных детей. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии произошедшего ЧП, в том числе, связанные с неисправностью печного отопления», – сообщил полковник Валерий Горелых. Кроме того, глава семьи (старшим детям он приходится отчимом), привлекался к уголовной ответственности за побои и неуплату алиментов. В СК отметили, что в ходе расследования будет проверена работа органов, осуществлявших контроль над семьёй, и полнота принятых мер по профилактике происшествий.

Напомним, сегодня ночью на пожаре в Елани погибло трое детей. Из горящего дома до прибытия пожарных соседи спасли двух мальчиков детей (2012 и 2019 годов рождения), в тяжелом состоянии они доставлены в больницу.

Елань, Евгения Вирачева

Елань. Другие новости 05.04.20

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