На Среднем Урале за сутки нет новых случаев коронавируса нового типа

За последние сутки в Свердловской области не подтвердилось ни одного нового случая коронавируса нового типа. Об этом сообщили РИА «Новый День» в московском штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, всего диагноз поставлен 40 жителям региона, по последним данным, вылечились 13 человек.

Всего за последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае. За сутки по России полностью выздоровели 22 человека.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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