Трое больных коронавирусом на Среднем Урале остаются в тяжелом состоянии

Состояние троих больных коронавирусом из Свердловской области врачи оценивают как тяжёлое, пятерых – средней тяжести. Об этом сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе.

Напомним, всего в регионе зарегистрировано 40 случаев заболевания. Летальных случаев нет. 15 человек полностью выздоровели. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

Самый большой прирост заболевших в УрФО за последние сутки показала Югра – три человека. Еще один заболел в Челябинской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.20

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