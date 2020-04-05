Трое больных коронавирусом на Среднем Урале остаются в тяжелом состоянии

Состояние троих больных коронавирусом из Свердловской области врачи оценивают как тяжёлое, пятерых – средней тяжести. Об этом сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе.
Напомним, всего в регионе зарегистрировано 40 случаев заболевания. Летальных случаев нет. 15 человек полностью выздоровели. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.
Самый большой прирост заболевших в УрФО за последние сутки показала Югра – три человека. Еще один заболел в Челябинской области.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 05.04.20
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