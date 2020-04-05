Завтра в Екатеринбурге начнет работать «ОнлайнДетСад»

В понедельник, 6 апреля, в Екатеринбурге стартует городской проект «ОнлайнДетСад». Как стало известно «Новому Дню», команда профессиональных педагогов подготовила образовательные ролики для детей младшего (с 3 до 5 лет) и старшего (с 5 до 7 лет) дошкольного возраста. Посмотреть их вместе с детьми можно по адресу: https://www.youtube.com/channel/UCcrcWYjkVHjNSd03XORaz5Q.

Занятия начинаются в 10 часов для детей 3-5 лет и в 11 часов – для более старших. В программе – обучение правильной речи, физкультура, рисование, лепка, музыка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.20

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