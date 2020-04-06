На Урал идет холодный фронт со снегом

Холодный атмосферный фронт, вернувший в выходные зиму в центр страны, переместится к Уралу, сообщает центр «Фобос». Погода начнет портиться в Екатеринбурге уже сегодня. Синоптики прогнозируют не выше +5 градусов днем, ночью столбики термометров опустятся до -4. Еще холоднее будет во вторник и среду – по информации Росгидрометцентра, будет около +2 градусов днем, пройдут дожди со снегом, в ночь со среды на четверг подморозит до -7 градусов.

В четверг на Урал вернется тепло – днем будет около +7 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +14 градусов. При этом будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Солнце выглянет в субботу, днем будет до +13, а в воскресенье только +11 градусов, также пройдет небольшой дождь.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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