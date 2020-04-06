На дорогах стало в три раза меньше ДТП – сказался режим самоизоляции

На дорогах Екатеринбурга стало в три раза меньше ДТП, чем до режима самоизоляции, введенного указами президента России и губернатора Свердловской области.

Как сообщили «Новому Дню» в отделе пропаганды управления ГИБДД России по Екатеринбургу, с 16 по 22 марта на дорогах городах случилось 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в них травмы получили 14 человек. За неделю с 23 марта по 29 марта произошло 10 аварий, в которых пострадали 10 человек и один человек погиб. За прошлую неделю, ставшую первой в череде нерабочих, – всего четыре ДТП с пострадавшими, травмированы шесть человек.

«ДТП с материальным ущербом, но без пострадавших, тоже стало в три раза меньше», – сказали агентству в управлении ГИБДД города.

При этом сами автомобилисты рассказывают, что манера вождения многих горожан изменилась в худшую сторону – из-за того, что дороги опустели, водители стали менее аккуратны, что может провоцировать ДТП.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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