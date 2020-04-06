В Екатеринбурге будут судить бомжа-гастролера, грабившего магазины и МФО

В Екатеринбурге под суд пойдет бомж, который ограбил три микрофинансовые организации, ювелирку, зоомагазин и магазин птицефабрики. Для устрашения мужчина использовал сигнальную ракетницу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчина без определенного места жительства 1980 года рождения приехал на Урал из Оренбургской области. Первое преступление он совершил 26 сентября 2019 года в Реже. Он напал на кассира магазина в шапке-маске и с ракетницей «Сигнал охотника» с резцовым патроном. Это устройство грабитель нацелил на голову кассира и потребовал отдать деньги. Добычей стали 8,4 тысячи рублей. 9 октября 2019 года он напал на ювелирный магазин в Реже и похитил изделия на 158 тысяч. Затем бомж переехал в Екатеринбург. Здесь он ограбил МФО «Быстроденьги», «Скорость финанс», «ФинансЦентр Югра», магазин продукции птицефабрики и зоомагазин. Поймали мужчину после того, как он ограбил МФО, где ранее брал займ – сотрудница микрофинансовой организации его опознала и нашла в базе клиентов личные данные и фото.

Бомжа-гастролера будут судить по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Иванова

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