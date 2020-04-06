На Урале загорелись леса

В уральских лесах начались первые весенние пожары.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте по лесному хозяйству УрФО, на сегодня из шести уральских регионов пожароопасный сезон открыт в двух: с 1 апреля – на большей части Челябинской, с 5 апреля – в Курганской области. Причем в последней введен особый противопожарный режим. Это значит, что с 5 по 25 апреля ограничено пребывание граждан в лесах и въезд на лесные территории транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ. В этот период также запрещается сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, землях промышленности. Кроме того, на период устойчивой жаркой и ветреной погоды, при объявлении штормового предупреждения запрет на топку печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств.

Первые лесные пожары в УрФО в этом году были зафиксированы сразу в четырех регионах в субботу, 4 апреля, на общей площади 16,3 гектара: один в Курганской области на площади 3,9 гектара, один в Свердловской – 2 гектара, один в Тюменской – 4 гектара, два в Челябинской – 6,3 гектара. Вчера, в воскресенье, лесных пожаров не было.

В прошлом году первый лесной пожар на Урале был зафиксирован 7 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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