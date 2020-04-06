До конца недели «Почта России» доставит пенсии свердловчанам на дом

«Почта России» в Свердловской области все пенсии и пособия доставит до 12 апреля. В регионе ежемесячно более 232 тысяч пенсионеров получают деньги через «Почту России», около 8% из них приходят в отделения связи лично. Но в этом месяце и к ним на дом придут сотрудники почты.

Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе регионального отделения, все почтальоны обеспечены средствами защиты, их состояние здоровья проверяется ежедневно.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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