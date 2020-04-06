Свердловским диабетикам начали заменять импортный инсулин на отечественный

Больные сахарным диабетом в Свердловской области начали получать в поликлиниках инсулин российского производства вместо импортного аналога. Пациенты беспокоятся, что замена плохо скажется на их здоровье, и по возможности продолжают покупать европейские препараты в аптеках.

О возникшей ситуации рассказал в фейсбуке екатеринбуржец Дмитрий Карасюк: «За это время мой эндокринолог бережно перевела меня на другой, более современный инсулин – бельгийский хумалог. Лет 10 я получал его в поликлинике безо всяких проблем (технические задержки не в счет). Месяц назад хумалога в аптечном киоске при поликлинике не оказалось. Обещали перезвонить, когда получат. Ожидание затянулось. Пришлось несколько раз покупать инсулин в аптеках, причем, по словам аптекарей, так делал далеко не я один. Сегодня позвонили из поликлиники и вручили незнакомый инсулин РинЛиз. Я позвонил врачу. Она – не последний эндокринолог области, долгие годы заведовала отделением в одной из крупных больниц, но об этом РенЛизе даже не слышала. Она настоятельно посоветовала не экспериментировать и, пока возможно, покупать хумалог в аптеках».

В пресс-службе свердловского минздрава «Новому Дню» пояснили, что препарат «РинЛиз» победил в аукционе на закупку лекарств в Свердловской области. Инсулин петербургской фирмы «Герофарм» является аналогом препарата «Хумалог» и содержит то же самое действующее вещество. «Все закупки производятся в рамках российского законодательства», – уточнил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Другие диабетики, опрошенные «Новым Днем», подтверждают, что минздрав стал меньше закупать импортный инсулин и постепенно переводит всех больных диабетом на российские лекарства. Но отечественные препараты действительно могут не всем подходить. «Импортный и отечественный инсулин – это как автомобили БМВ и «Москвич». Плюс импортный чаще всего ультракороткого действия – то есть действует сразу в течение 15 минут. А отечественные – короткие, они начинают действовать через час и более», – рассказывают собеседники агентства.

Пока больным диабетом в Свердловской области удается решать эту проблему – кто-то успел сделать запасы, а кто-то вынужден покупать привычный для себя препарат в коммерческих аптеках. В региональном минздраве отметили, что в случае недовольства льготным инсулином пациентам следует обращаться к лечащему врачу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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