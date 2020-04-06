Вице-президент свердловской «Опоры России»: не рекомендую брать беспроцентный кредит на зарплаты

Вице-председатель регионального отделения «Опоры России» и бизнесмен Дмитрий Ханин посоветовал предпринимателям не влезать в беспроцентные кредиты на погашение зарплаты.

«Я не пробовал получить [такой кредит] и не собираюсь, потому что для любого адекватного предпринимателя встает вопрос перспектив возврата займа. Я подчеркну: кредит на зарплату или на содержание? На зарплату люди сами заработают, а на содержание… У меня есть обязанность содержать, если я должен взять кредит, то возвращать мне его из каких источников? Понимание перспектив сейчас очень смутное, мягко говоря. Я ни под 6 % не собирался брать (займы, которые предлагает СОФПП, – прим. ред.), ни под ноль процентов в размере одного минимального размера оплаты труда на одного сотрудника. Да и другим бы не рекомендовал», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции Дмитрий Ханин.

Программа, о которой идет речь, предполагает, что малый бизнес может получить кредит на полгода с нулевой ставкой, рассчитанный как численность сотрудников предприятия, умноженная на МРОТ и на шесть (срок кредитования). То есть о суммах реальных зарплат речи не идет, только выплаты в пределах МРОТ. Сначала в качестве участников программы назывались ВТБ и Сбербанк, затем список расширили до 64 банков. Впрочем, в реальности получить такой кредит сложнее, чем обещается. К примеру, Сбербанк сообщил, что первый такой кредит выдал 30 марта, об этом пишет РБК. «Я обратилась в Сбербанк как юрлицо 3 апреля, мне отказали, потому что программа еще не заработала, посоветовали подождать», – рассказала «Новому Дню» владелец компании малого бизнеса.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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