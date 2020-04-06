В Первоуральске ЧП на заводе – пострадал человек

В Первоуральске городская прокуратура проводит проверку в связи с травмированием работника ОАО «Первоуральский динасовый завод» на производстве. «По предварительной информации, старший плавильщик 1974 г.р., находясь в цехе № 2 участка плавленых материалов, выполнял работу по очистке оросительного кольца на электродуговой печи. Произошел выброс горячей шихты (пыли), который поднял четырехметровую крышку печи, и через образовавшееся отверстие работник получил ожоги кистей рук и лица. Работник предприятия доставлен в одну из больниц города», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что устанавливают все обстоятельства несчастного случая на производстве. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – подчеркнули в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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