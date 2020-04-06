Житель Ревды пытался убедить гаишников, что рождение ребенка – повод пить за рулем

Сегодня около 7 часов утра в УГИБДД Ревды позвонил человек, сообщив, что по улице Спартака катается «Ока» с несколькими пьяными молодыми людьми.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, машину быстро обнаружили. За рулем сидел 24-летний местный житель. Вместе с ним в автомобиле находился пассажир – молодой человек. Оба парня имели признаки опьянения, но в свое оправдание сказали, что отмечают рождение дочери, при этом пассажир пытался убедить сотрудников ГИБДД, что это событие «разрешает употребить, даже за рулем».

Медосвидетельствование подтвердило, что в крови водителя содержание алкоголя составило 0,780 мг/л, что соответствует сильному опьянению. Автомобиль помещен на спецстоянку. Теперь водителю грозит крупный штраф и лишение права управления. Кроме того, гаишники выяснили, что водитель уже 18 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ревда, Елена Владимирова

Ревда. Другие новости 06.04.20

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