В «Бодрости», куда свозили китайцев на карантин, снова появились люди (ФОТО)

В санатории «Бодрость» на Эльмаше, куда свозили граждан КНР на 14-дневный карантин в феврале этого года, снова появились люди, передает корреспондент «Нового Дня». О том, что в муниципальном учреждении кого-то держат, агентству рассказали местные жители. Они предположили, что это могут быть граждане, которые вернулись с отдыха и которых принудительно поместили на двухнедельную самоизоляцию. «Ходят слухи, что туда отправили целый борт тех, кто вернулся откуда-то то ли из Таиланда, то ли Вьетнама. Мол, не соблюдают изоляцию, когда им предписания выдают», – предположил читатель «Нового Дня».

Действительно, «Бодрость» снова приняла людей, однако как пояснили сотрудники санатория корреспонденту агентства, это просто отдыхающие. В администрации Екатеринбурга, в чьей собственности находится учреждение, подтвердили, что речь идет о людях, которые находятся в «Бодрости», чтобы поправить здоровье, а не те, кого отправили на изоляцию. Хотя и для отдыхающих есть ограничения. «Там действительно отдыхают люди до 10 апреля, но это те, кто заехал на 21 день еще до введения ограничительных мероприятий. В отношении них в постановлении говорится, что необходимо обеспечить условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно- эпидемических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Вот именно это и делается. За территорию санатория они не выходят, температура, обработка рук и прочее – по графику. Все новые заявки от желающих отдохнуть отклоняют до особого распоряжения о снятии режима самоизоляции», – сообщили «Новому Дню» в мэрии.

Посетителей на территорию действительно не пускают и отдыхающих не выпускают. Как передает корреспондент «Нового Дня», посетители передают передачки обитателям пансионата у забора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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