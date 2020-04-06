Анализы заболевших коронавирусом больше не будут возить в Новосибирск

Анализы пациентов, у которых подозревают коронавирус нового типа, больше не будут возить в новосибирский «Вектор». Об этом заявил в ходе брифинга вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По его словам, с завтрашнего дня все лабораторные исследования уральские медики будут делать сами.

«Сегодня порядок меняется – с завтрашнего дня будем руководствоваться сведениями лаборатории Екатеринбурга. Результаты анализов не будут нуждаться в подтверждении в Новосбириске», – сказал он. Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что разработал точные тест-системы, позволяющие быстро и однозначно определить наличие вируса в организме человека.

Прием проб на коронавирус

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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