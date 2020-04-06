Свердловские власти дадут налоговые льготы 18 категориям предприятий

Свердловские власти решили предоставить налоговые льготы 18 категориям предприятий. Как рассказал «Новому Дню» зампред комитета заксо по бюджету Михаил Зубарев, сегодня комитет одобрил два законопроекта. Один касается налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения, второй – налога на имущество. В первом случае предлагается установить ставку в размере 1%, во втором – 1,1%.

В обоих законах речь идет об одних и тех же видах бизнеса. В частности, в список попали: грузовой и пассажирский сухопутный транспорт, пассажирский и грузовой воздушный транспорт, деятельность гостиниц и общепита, кинотеатры, спортивные и выставочные залы, парикмахерские, деятельность в области культуры и искусства и ряд других сегментов экономики. Законопроект предлагается вынести на рассмотрение заксо 9 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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