ЕВРАЗ обеспечил семьи своих уральских рабочих респираторами (ФОТО)

Компания ЕВРАЗ вводит дополнительные меры защиты сотрудников от коронавируса на своих предприятиях.

На предприятиях дивизиона «Урал» принято решение выдать защитные респираторы каждому работнику и членам их семей. Выдано уже 79 тысяч респираторов для домашнего использования.

Как сообщили представители компании, более тысячи человек, не задействованных в непрерывном производстве, переведены на удаленную работу.

Остальные трудятся в штатном режиме. Предпринимаются все возможные меры по созданию максимально безопасных условий для работников и экспертов старше 55-60 лет. Люди отправляются работать удаленно там, где это возможно, а для сотрудников старше 65 лет удаленный режим вводится в обязательном порядке.

«Убедительно прошу соблюдать необходимые меры предосторожности, применять защитные маски и чаще мыть руки. Не относитесь к своему здоровью легкомысленно, не выходите на улицу без особой на это необходимости, не поддавайтесь панике», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Для санитарной обработки помещений закупаются бактерицидные рециркуляторы. 280 штук будут установлены на ЕВРАЗ КГОКе, 500 – на ЕВРАЗ НТМК. Первые приборы уже поступили на комбинаты.

На уральских предприятиях ЕВРАЗа закуплены 60 пирометров для измерения температуры на входе в управления и на проходных. В середине апреля поступят 20 тепловизоров. Алкотестеры на проходных и в корпусах управлений временно отключены. Все сотрудники, которые по специфике работы находятся в близком контакте с людьми, обеспечены защитными очками, перчатками, респираторами. Всем сторонним посетителям на входе в управление комбината выдаются защитные маски и одноразовые перчатки, установлены емкости с антисептиком.

Соблюдение дистанции в столовой ЕВРАЗ НТМК

В столовых, где питаются работники непрерывного производственного цикла, прорабатывается вопрос перехода на одноразовую посуду. Помещения дважды в день обрабатываются дезинфицирующими средствами и бактерицидными лампами. В очереди люди соблюдают дистанцию: на полу размещены ограничительные наклейки. Также в столовых продают продуктовые наборы, чтобы люди не ходили в магазины после смены и не подвергали себя опасности.

Все автобусы обрабатываются перед выходом на линию два раза в смену, водители выходят на смену в защитных масках. Во всех дивизионах ЕВРАЗа организованы горячие телефонные линии.

Нижний Тагил, Качканар, Святослав Булгарин

Нижний Тагил, Качканар. Другие новости 06.04.20

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