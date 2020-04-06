УрФО не готов к лесным пожарам

Уральское полпредство провело сегодня совещание по готовности территорий округа к паводку и лесным пожарам. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, мероприятие прошло в режиме видноконференцсвязи.

В совещании приняли участие руководители Главных управлений МЧС России в регионах, заместители губернаторов и главные федеральные инспекторы.

Полномочный представитель президента Николай Цуканов отметил, что, реализуя меры борьбы с пандемией Covid-19, нельзя забывать о недопущении угрозы жизни и здоровью граждан, которые могут быть вызваны опасными природными явлениями.

Замполпреда Александр Калиберда, выступая с докладом, сообщил, по итогам проверок департамента лесного хозяйства по УрФО только один регион – Ямало-Ненецкий автономный округ – признан полностью готовым. Остальные пять субъектов признанны ограниченно готовыми к пожароопасному сезону.

Основными причинами неполной готовности Александр Калиберда назвал недостаточную укомплектованность лесопожарных станций и отсутствие необходимой учебной подготовки личного состава указанных станций.

Руководители Главных управлений МЧС России в регионах и заместители губернаторов доложили полномочному представителю подробно об обстановке на местах и о мерах, принимаемых по безаварийному пропуску паводковых вод и подготовке к лесопожарному сезону.

По итогам совещания даны поручения. Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе продолжит контроль за ситуацией в связи с весенним половодьем и пожароопасным сезоном в регионах округа.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

ЕВРАЗ обеспечил семьи своих уральских рабочих респираторами (ФОТО). / Сборы благотворительных организаций упали на 80% – под угрозой жизни детей и существование самих фондов. / Среди больных коронавирусом уральцев оказались дети. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»