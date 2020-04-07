Православные празднуют Благовещение – приметы сулят хороший урожай

Православные христиане сегодня празднуют один из двенадцати важнейших дней в календаре – Благовещение. Каждый год он отмечается 7 апреля, это непереходящий праздник. Те, кто придерживается Великого поста, могут сегодня есть рыбу и пить вино. А вот работать в этот день запрещалось – одна из известных русских поговорок, связанная с Благовещением, говорит: «Птица гнездышка не вьет, девка косу не плетет».

Также по погоде в этот день раньше судили о будущем урожае. Если день ветреный – лето будет урожайным, дождливый – обильный на грибы и пшеницу.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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