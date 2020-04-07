Коронавирус не остановил стройку в Академическом районе: застройщик возводит три новых квартала

В Академическом районе продолжается строительство и проектирование новых кварталов, несмотря на пандемию коронавируса.

Строители в условиях карантина соблюдают все меры безопасности, – рассказал во время прямого эфира с горожанами генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК КОРТРОС) Виктор Кривошеин. Он также отметил, что на сегодняшний день на стройплощадке достаточно рабочих, а все необходимые стройматериалы были завезены заранее.

«Компания в этом году выполнит все обязательства, которые взяла на себя. Мы продолжаем строить кварталы Близкий, Eleven и Девятый квартал. В районе возводятся не только жилые дома, но и социальные объекты – это дороги, детсады, школы. В этом году мы занимаемся проектированием поликлиники для взрослого населения и трамвайной линии, которая в будущем позволит жителям Академического быстро добираться до центра города», – сообщил Виктор Кривошеин.

На время карантинных мероприятий на строительной площадке введено дополнительное дежурство инженерно-технических специалистов. Это позволяет контролировать все технологические процессы, отмечают в компании. На сегодняшний день строительные работы ведутся в соответствии с графиком.

В связи с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией изменен формат работы отдела продаж. Консультации проводятся онлайн (в том числе в видеоформате посредством WA,Skype). Время работы осталось прежним с 9.00 до 21.00. Посмотреть район, познакомиться с ходом строительства и выбрать квартиры можно на сайте, а дополнительную консультацию получить у специалистов, – рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «РСГ-Академическое» Павел Петриченко.

Он отметил, что механизм дистанционной покупки квартир в Академическом используется давно, но в условиях карантина становится актуальнее. Для этого компания использует несколько онлайн-сервисов, которые помогают выбрать жилье, оформить ипотеку, провести безопасный расчет, зарегистрировать право собственности и т.д. До 15 апреля для покупателей действует акция на 2 и 3-комнатные квартиры с выгодой до 1,6 млн. руб. в новых кварталах района, где находятся парк и набережная.

Павел Петриченко, отвечая на вопросы жителей, также рассказал о дальнейших планах застройщика. Флагманский проект «РСГ-Академическое» – это Eleven – квартал европейского формата. «Два блока домов будут введены в эксплуатацию уже в этом году, к его завершению мы рассчитываем начать заселение одного из них. Это квартал с современной концепцией и очень интересной архитектурой. Так, например, в домах применяется панорамное остекление, чего раньше в районе не было», – отметил Петриченко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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