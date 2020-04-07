Куйвашев выплатит медикам гранты из резервного фонда Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о дополнительных выплатах медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусом и группой риска. Как сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе, деньги будут выделены из резервного фонда Свердловской области.

Дополнительные выплаты медикам будут начисляться с 16 марта 2020 года ежемесячно вплоть до особого распоряжения из расчета:

– врачам, работающим в стационарах больниц, – по 40 тысяч рублей;

– среднему медперсоналу больниц – по 20 тысяч рублей;

– младшему медперсоналу больниц – по 10 тысяч рублей;

– врачам скорой медицинской помощи – по 20 тысяч рублей;

– среднему медперсоналу «скорых» – по 15 тысяч рублей;

– другим сотрудникам «скорых» – по 5 тысяч рублей;

– врачам лабораторий, работающим с тестами, – по 30 тысяч рублей;

– среднему медперсоналу лабораторий – по 15 тысяч рублей;

– младшему медперсоналу лабораторий – по 7,5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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