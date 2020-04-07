Фонд святой Екатерины раздаёт маски нуждающимся

Фонд святой Екатерины во главе с главным меценатом Игорем Алтушкиным передал партию медицинский масок в областной онкоцентр и Екатеринбургскую епархию.

Как сообщает РИА «Новый День», 5 тысяч масок переданы специалистам онкоцентра, которые работают на санитарных постах. «Благодарим Фонд святой Екатерины за помощь. Профилактика коронавирусной инфекции в наших учреждениях здравоохранения сейчас, в период пандемии, – одна из ключевых задач. Пациенты с онкопатологиями находятся в особой группе риска. Мы стремимся максимально обезопасить наших подопечных, поэтому каждый пациент и сотрудник при входе в онкодиспансер проходит термометрию на санитарных постах», – рассказал главный врач онкодиспансера Владимир Елищев.

Напомним, что в онкодиспансере в Екатеринбурге, в филиале №1 в Нижнем Тагиле и в филиале №2 в Каменске-Уральском усилены меры охранительного режима: организованы санитарные посты с термометрией, которую проводят, как сотрудникам, так и пациентам.

Партию медицинских масок Фонд святой Екатерины передал в Екатеринбургскую епархию для священников, духовно окормляющих прихожан старшего возраста на дому, и для добровольцев Православной Службы милосердия.

Как уже сообщалось, по благословению Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в условиях распространения вируса Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии запустила проект помощи «Время заботы», который призван помочь тем, кто находится сегодня в группе риска – это пожилые люди, инвалиды, люди с ослабленным здоровьем, беременные женщины, одинокие мамы с малолетними детьми и т.д. – тех, которым необходимо максимально ограничить время пребывания в общественных местах.

Защитные маски – необходимый и обязательный элемент экипировки добровольцев. Каждый из них проинструктирован о мерах безопасности. Экипированные масками и перчатками, они выезжают на адреса по заявкам подопечных, чтобы сходить в аптеку и магазин за покупками и доставить все необходимое. Такое участие добровольцев в жизни людей из группы риска, находящихся в условиях самизоляции, обеспечивает максимальное ограничение контакта подопечных с внешним миром.

На сегодняшний день под опекой службы находится 1023 подопечных в возрасте от 65 лет и старше. Но число людей, которым необходима помощь, увеличивается – через открывшуюся горячую линию поступают сигналы от новых подопечных.

Кроме того, маски, переданные Фондом святой Екатерины, раздаются по приходам епархии – для священников, духовно окормляющих прихожан на дому. Отметим, духовенство Екатеринбургской епархии продолжает исполнять свой пастырский долг, священники выезжают ко всем, кто в этом нуждается. В первую очередь, это пожилые и входящие в группу риска – возможность исповедоваться, причаститься, собороваться и побеседовать со священником для них жизненно важная духовная помощь.

Митрополит Кирилл поблагодарил Фонда святой Екатерины и лично благотворителя Игоря Алтушкина за своевременную помощь, которая позволит обезопасить священников и добровольцев в их ответственном служении в нынешние сложные времена.

Екатеринбург, Елена Васильева

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