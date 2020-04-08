На Урале могут запретить весенний сезон охоты

В Свердловской области могут отменить весенний сезон охоты. Об этом рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов. «Минприроды РФ рекомендовало ввести ограничения весенней охоты вплоть до ее полного запрета – нами вопрос прорабатывается. Указом губернатора ограничительные мероприятия введены до 20 апреля, а срок открытия весенней охоты – с 25 апреля. Поэтому мы держим вопрос на контроле. Решение будет принято после 20 апреля. Но пока запрета не введено», – сказал он.

Председатель Союза охотников и рыболовов Свердловской области Инга Знаменская уточнила, что даже если сезон охоты не будет отменен, то от момента принятия решения до начала сезона останется всего пять дней. «У нас будет мало времени, чтобы выдать все разрешающие документы на проведение охоты, мы готовимся заранее к этому процессу, чтобы не было столпотворения охотников при выдаче. Это услуга, которую мы не можем проводить удаленно – охотник должен написать заявление, мы должны дать ему путевку, принять деньги и выдать чек. Поэтому сейчас наши районные общества проводят подготовительную работу, чтобы не было скопления людей», – уточнила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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