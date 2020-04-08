Охотники не могут продлить разрешения на оружие – медучреждения перестали выдавать нужные справки

Медицинские учреждения Свердловской области в связи с указами президента России и губернатора региона, а также областного минздрава о временной отмене всех пациентов, за исключением экстренных, перестали выдавать людям справки, которые нужны для получения или продления разрешения на оружие. Из-за этого без ружей могут остаться охотники. На ситуацию «Новому Дню» пожаловались сами любители стрелять по диким животным. Особенно уязвимы оказались те, у кого истекает срок действующего разрешения, – за хранение оружия с просроченным документом им грозят штрафы.

В Росгвардии объяснили, что ситуация разрешится в ближайшее время. «Да, многие медучреждения не выдают справки. Что делать в таком случае? Правительство РФ 3 апреля издало постановление № 440, в котором отражены моменты продления разрешительных документов на оружие. Росгвардия в ближайшее время примет нормативный акт, который учтет эти детали – в том числе то, что люди не могут получить справки. Владельцам оружия не стоит беспокоиться. Мы решим эти вопросы и осветим в СМИ», – сказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Росгвардии по Свердловской области Анатолий Печенкин.

Главный врач областной наркологической больницы Свердловской области Антон Поддубный пояснил «Новому Дню», что в особых случаях, несмотря на то, что выдача справок от нарколога действительно приостановлена, врачи могут пойти навстречу людям. «У нас все специалисты работают, и если человеку потребуется заключение нарколога, чтобы продлить разрешение на владение оружием или водительские права, то мы пойдем навстречу, конечно, с соблюдением всех мер предосторожности. Но это исключения, например, если без продления документов человек не может работать и его деятельность разрешена во время объявленных нерабочих дней», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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