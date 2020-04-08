Ветер разметал по неубранному Екатеринбургу мусор и пыль (ФОТО)

Жители Екатеринбурга жалуются, что коммунальные службы моют только центральные улицы, а в отдаленных районах пыль стоит столбом. Ветреная погода, установившаяся в последние два дня, только усугубила ситуацию: в лицо прохожим летят мусорные пакеты, окурки, фантики и пыль. Как убран город – в фоторепортаже «Нового Дня».

На уборку улиц в Екатеринбурге поступают жалобы от жителей разных районов. По словам горожан, уборочная техника хорошо моет только центр: каждый день поливальные машины проходят у мэрии, регулярно очищают и плитку на Плотинке. Но в отдаленных районах коммунальная техника появляется нечасто. Кстати, специальный сервис, который отслеживает, где сейчас находится уборочные машины, не работает.

О плохой уборке улиц сообщают жители улиц Луначарского, Чкалова. Пыль и мусор наблюдают жители района возле железнодорожного вокзала, на Московской горке, на ЖБИ и в Краснолесье.

Администрация Екатеринбурга при этом регулярно сообщает, что уборка города ведется в режиме нон-стоп. Мэр Александр Высокинский дал поручение навести порядок во всех районах к 30 апреля – к этому сроку закончится месячник чистоты. Накануне в комитете благоустройства администрации сообщали, что на уборке улиц было задействовано 79 единиц уборочной техники и 392 дорожных рабочих. Грязь, пыль и мусор прибирали 38 единиц вакуумной техники, 30 комбинированных дорожных машин, 34 трактора, 13 фронтальных погрузчиков, 41 самосвал. По сообщениям мэрии, ежедневно рабочие расходуют на мытье тротуаров сотни кубометров воды и вывозят сотни тонн грязи и мусора (например, за прошлые выходные мэрия отчиталась о вывозе 241 тонны грязи и почти 59 тонн мусора).

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Семен Саливанчук

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