Грязь в подъездах и недоступность больниц: в гордуме Екатеринбурга составили рейтинг жалоб горожан

В гордуме Екатеринбурга подвели промежуточные итоги работы горячей линии по коронавирусу. За два дня поступило свыше ста звонков от горожан, и чаще всего они жалуются на одни и те же проблемы.

Как сообщили в пресс-службе ЕГД, больше всего жителей города беспокоит отсутствие медицинских масок в аптеках и магазинах. В каждом втором обращении звучал вопрос, почему управляющие компании не проводят уборку и дезинфекцию подъездов. Также звонившие рассказывают о свалках мусора во дворах и жалуются, что дворники не работают. «Сильное беспокойство горожан вызывает и недоступность в условиях пандемии многих медицинских услуг. Беременных женщин волнует, как пройти плановое УЗИ. Людей с хроническими заболеваниями – как попасть на прием в больницу, чтобы продлить рецепт на лекарства. Во многих обращениях люди просят открыть муниципальные стоматологии», – рассказали в гордуме.

Екатеринбуржцы также жалуются, что в городе плохо соблюдается режим самоизоляции – на улицах и в общественном транспорте много людей. Часть вопросов удается снять после консультаций со специалистами. Другие обращения переданы в областные министерства и ведомства.

Напомним, горячая линия гордумы Екатеринбурга работает по телефонам 8-905-859-32-77 и 8 (343) 376-43-80.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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