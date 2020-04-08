Житель уральской «рублевки» отдал ретро-кар врачу из села – чтобы тот мог ездить к пациентам, а не ходить пешком

Врач отделения общей практики села Патруши Сысертского района Владимир Тельцов получил в пользование ретро-автомобиль от местного жителя, чье имя не называется. Тельнову ежедневно приходится посещать людей, которые вернулись из-за рубежа и находятся на 14-дневной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Чтобы он не ходил пешком, владелец раритетной санитарной машины на базе ЗИМ (ГАЗ-12Б) 1959 года выпуска отдал ее медику на время. Об этом рассказали в оперштабе Свердловской области.

Напомним, ранее гараж администрации Екатеринбурга также передал 20 автомобилей медикам, которым приходится посещать изолированных и пациентов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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