В Екатеринбурге в недостроенном здании школы обрушились перекрытия – пострадали двое рабочих (ФОТО)

В строящемся здании школы №167 на улице Фрезеровщиков сегодня днем произошло обрушение. Как сообщают очевидцы, рухнули перекрытия между вторым и третьим этажом. По данным МЧС, пострадали двое рабочих. Они получили легкие ушибы. Их осмотрели медики, госпитализации не потребовалось.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение об обрушении конструкций на стройплощадке поступило в 14.25. На место выезжали три пожарных машины, а также спасатели и кинологи Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС для обследования рухнувших перекрытий. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

Житель уральской «рублевки» отдал ретро-кар врачу из села – чтобы тот мог ездить к пациентам, а не ходить пешком. / Грязь в подъездах и недоступность больниц: в гордуме Екатеринбурга составили рейтинг жалоб горожан. / Николай Коляда просит помочь его театру деньгами: зарплату сотрудникам платить нечем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»