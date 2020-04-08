Свердловские власти потратят 62 млн рублей на маски – оптовая закупка по 35 рублей за штуку вызвала подозрения у общественников

Свердловское министерство общественной безопасности заключило контракт с фирмой «Дельрус» на сумму больше 68 млн рублей – за эти деньги подрядчик должен поставить в регион медицинские одноразовые маски, дефицит которых до сих пор наблюдается в аптечной сети, а также медицинские перчатки и одноразовые защитные костюмы.

На закупку обратила внимание общественница Екатерина Петрова. В своем телеграм-канале она опубликовала спецификацию к договору поставки, в которой сказано, что на 68 млн из бюджета Свердловской области регион должен получить 4150 костюмов на общую сумму 5,8 млн рублей, 24 тысячи перчаток на сумму 61 920 тысяч и 1,77 млн масок на сумму 62,127 млн рублей. При этом цена одного костюма – 1418 рублей, одной пары перчаток – 2,58 рубля, а одной маски – 35,1 рубля. «Причем, прямо в самом контракте прописано, что маска китайская. И вообще, судя по контрактам «Дельруса», они поставляют только китайские медизделия. Что вообще происходит? И это при том, что у нас здесь в городе есть, например «Здравмедтех», который производит маски и продает их за 2 рубля 75 копеек (только оптом). То есть по моим прикидкам МОБ переплатил за маски 57 миллионов бюджетных рублей», – написала Петрова в своем канале.

«Новый День» отправил запрос в оперативный штаб Свердловской области по ситуации с коронавирусом по этой теме.

Между тем, позавчера правительство России ввело предельную наценку для розничной торговли на продажу защитных изделий – она не должна превышать 10 копеек за единицу товара. При этом маски, зарегистрированные как медицинские изделия, ввозятся в Россию именно по цене 35 рублей 10 копеек, а масок российского производства нет у поставщиков. Об этом «Ведомостям» рассказала директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. По ее словам, стоимость эквайринга на каждую маску составляет 70 копеек, а наценка – не более 10.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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