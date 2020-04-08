Власти составили список предприятий, которые нужно спасти от коронавирусного кризиса

В Свердловской области сформирован перечень системообразующих организаций, без которых региональная экономика станет неустойчивой. «Это предприятия и организации, которые оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Сформированный региональный перечень включает 144 системообразующие организации, он утвержден губернатором области», – цитирует департамент информполитики областного министра экономики Дениса Мамонтова.

В перечень вошли предприятия таких отраслей, как: горно-металлургический комплекс, машиностроение, химическая и легкая промышленность, производство строительных материалов, а также лесопромышленный, агропромышленный, топливно-энергетический и строительный комплексы, ЖКХ, транспорт и здравоохранение. Минэкономики предлагает такие меры поддержки как запрет банкротства предприятий до конца 2020 года; реструктуризация налоговой задолженности; льготное кредитование предприятий, а, возможно, и субсидирование части процентных ставок.

Областное правительство предполагает, что, возможно, для реализации этих планов придется попросить денег у Москвы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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