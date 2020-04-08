Высокопоставленный судебный пристав похитил у родной службы 11 млн рублей

В Екатеринбурге осужден бывший начальник отдела по противодействию коррупции, вопросам безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФССП по Свердловской области Алексей Селиванов.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, Селиванов обвинялся в 17 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере. Преступления были совершены с 2014 по 2017 год, на тот момент злоумышленник занимал должность руководителя Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга. Как установил суд, Селиванов приказывал подчиненному судебному приставу Елькину (он уже отбывает наказание) вносить в автоматизированную систему УФССП фальшивые исполнительные листы в пользу подставных взыскателей. Всего им удалось похитить с расчетного счета регионального УФССП более 11 млн рублей.

Подсудимый вину не признал. Но собранных по делу доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора. Ленинским райсудом Селиванову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Также суд лишил осужденного права занимать должности на госслужбе на срок 3 года и лишил его звания «Почетный работник Федеральной службы судебных приставов». Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

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