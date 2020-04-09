Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий: «Крупные проекты помогут девелоперам пережить кризис»

Пандемия коронавируса оказывает серьезное давление на строительный бизнес. Сегодня девелоперы вынуждены искать новые подходы в работе с клиентами и подрядчиками. О том, как отрасль переживает кризисную ситуацию, рассказал на пресс-конференции в ТАСС президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий. Компания реализует несколько крупных проектов в Москве и в регионах России, в том числе ведет застройку Академического района в Екатеринбурге.

Сейчас на всех площадках «Кортроса» продолжаются строительные работы. Возведение новых объектов идет в соответствии с графиком, а где-то даже с опережением.

«Конечно, нам пришлось адаптироваться к новой реальности. Инфекция – враг невидимый. На всех объектах в ежедневном режиме проводится замер температуры у работников, по каждому ведется журнал самочувствия. На всех стройплощадках, и особенно в бытовках, проводится дезинфекция. У нас создан штаб по коронавирусу, и на каждой стройке есть ответственный человек за принятие санитарных мер», – сообщил Вениамин Голубицкий.

Карантин изменил и работу отдела продаж застройщика. Значительная часть персонала работает с клиентами дистанционно. Сейчас до 20% сделок совершаются в онлайн-режиме. Голубицкий подчеркнул, что компания и раньше использовала этот механизм, но он стал более актуальным в условиях пандемии.

«На мой взгляд, покупателю такая схема дает дополнительные преимущества. Раньше он мог увидеть только макет и забор стройки. Сейчас менеджер в процессе онлайн-общения может провести репортаж прямо со строительной площадки. В этом плане мы открыты, и доверие клиентов возрастает. В Академическом районе в Екатеринбурге дистанционная продажа квартир идет уже четыре года. Онлайн-сделки абсолютно безопасны, у нас отработаны все технологии. Весь процесс занимает один-два дня. Единственное, что при оформлении ипотеки банки могут немного продлить сроки. Активно идет и бронирование квартир в электронном формате. Например, очень высокий процент бронирования сейчас в Москве», – отметил президент ГК «Кортрос».

Он заявил, что кризисная ситуация и падение рубля неизбежно приведут к росту цен на жилье, поскольку банки ужесточают требования к застройщикам. Динамика цен будет зависеть от общего состояния строительной отрасли после окончания карантина. По мнению Голубицкого, избежать негативных последствий помогут срочные меры государственной поддержки для застройщиков. Среди них – субсидирование ставок по кредитам (особенно на строительство инфраструктуры), поэтапное раскрытие эскроу-счетов и освобождение от земельного налога и налога на прибыль как минимум до конца 2020 года.

«Сегодня идет диалог строительного бизнеса с правительством России по мерам поддержки. Сейчас у отрасли есть запас прочности, у крупных застройщиков – на два месяца точно. Но если совсем никаких мер не принимать, то будут существенные проблемы и опасности. Как бы это странно ни звучало, но в кризис крупные проекты поддержат строительный бизнес. Здесь нужен подход в ручном режиме, но это обязательно нужно сделать. Потому что крупные проекты – это и дополнительная занятость, и покупка стройматериалов, и налоги. Я вижу, что за последние десять лет девелоперский рынок сильно поменялся. В предыдущий кризис 2008 года строительная отрасль была слаба. Существовала масса застройщиков, которые набирали кредиты или за счет денег граждан начинали стройку и не имели достаточной квалификации, чтобы ее закончить. Поэтому были и обманутые дольщики, и страдало качество объектов. Сейчас нет безумных рисков и компаний-однодневок. Многие предприятия сделали рывок и сегодня способны поддержать экономическую систему», – отметил Вениамин Голубицкий.

Отвечая на вопросы журналистов, президент ГК «Кортрос» сообщил, что в этом году никаких корректировок по планам ввода жилья не предвидится.

«У нас все основные стройки закредитованы, отношения с подрядчиками нормальные. Если стройка не останавливается, я не вижу необходимости что-то корректировать. Покупательская способность населения будет больше зависеть от макроэкономической ситуации. Да, сейчас ситуация специфическая. Наша работа в регионах зависит от того, какие меры по защите от коронавируса принимают региональные власти. Например, у нас есть проект «Гулливер» в Перми. Он пользуется высоким спросом, но жители сейчас там ограничены для выхода на улицу. Поэтому то, что не ложится в онлайн-сделки, формируется в отложенный спрос. На стройке это не сказалось», – сообщил Вениамин Голубицкий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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