Коммунисты предложили губернатору отменить Универсиаду-2023 – теперь это слишком дорого

Лидер фракции КПРФ свердловского заксобрания Александр Ивачев написал обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, в котором, ссылаясь на сложнейшие социально-экономические последствия пандемии, предлагает отменить Универсиаду-2023.

В начале обращения депутат от имени фракции перечисляет проблемы, с которыми уже столкнулись свердловчане и предлагает меры реагирования. Например, поддержать местные предприятия. На вопрос, где взять деньги, у КПРФ тоже есть свой ответ.

«В ситуации серьезного экономического спада считаем нецелесообразным проведение комплексного спортивного мероприятия «XXXII Всемирная летняя Универсиада 2023» на территории Свердловской области. Средства, заложенные на реализацию данного мероприятия в размере 40 млрд рублей, стоит направить на социальную поддержку населения и предприятий», – говорится в обращении фракции, продублированном в соцсети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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