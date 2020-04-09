Директора школы и учителя наказали за то, что они отправили школьников убирать снег

В Свердловской области прокуратура привлекла к ответственности директора школы и учителя за то, что вместо уроков они вывели учеников на уборку снега. В результате один школьник получил травму.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры,

19 февраля 2020 года в МАОУ «Средняя школа № 1 г. Михайловска» во время шестого урока учащиеся 8 класса отправились убирать снег на пришкольной территории. Во время работы один мальчик поскользнулся и получил травму руки, ему было наложено два шва.

Прокуратура, проведя проверку, пришла к выводу, что травма восьмиклассника случилось в результате необоснованного привлечения несовершеннолетнего к труду в период образовательного процесса.

Директор школы и учитель, выведшие школьников на уборку снега, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нижние Серги, Елена Васильева

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