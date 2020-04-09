Количество соискателей на вакансии «Почты России» увеличилось в три раза

За неделю количество людей, которые хотят работать в «Почте России», увеличилось в три раза. Требования к кандидатам повысили.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции директор макрорегиона «Урал» «Почты России» Дмитрий Киселев.

«Прием на работу мы не остановили. За неделю количество людей, которые хотят работать в «Почте России», увеличилось в три раза. Люди испытывают потенциальную угрозу со стороны работодателей, боятся потерять работу. А «Почта России» – это большое государственное предприятие. Стабильное. Платятся все налоги, пенсии, зарплаты белые, – рассказал Дмитрий Киселев. – Набор кандидатов на сеть мы производим дистанционно. Людей это устраивает».

Спикер уточнил, что до кризиса на рынке труда «Почта России» в Свердловской области принимала 7-8 человек в неделю. За последнюю неделю трудоустроено 20-25 человек. Поскольку желающих стало больше, усилили и требования к кандидатам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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