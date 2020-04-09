Гаишники пожаловались на велосипедистов – из-за потепления выросло число ДТП с их участием

Свердловская Госавтоинспекция сообщила о росте числа ДТП с участием велосипедистов на территории региона. Владельцы двухколесных транспортных средств нередко нарушают правила. «С наступлением теплой погоды в Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД, которые допускают велосипедисты – 100 участников движения этой категории привлечены к административной ответственности за нарушение правил. Самое распространенное – это пересечение проезжей части, не спешиваясь с велосипеда», – рассказали в пресс-службе управления ГИБДД России по Свердловской области.

Например, в Качканаре водитель Pegeot сбил 25-летнего велосипедиста, который не спешился на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП молодой человек был доставлен в хирургическое отделение городской больницы сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. «Водитель пояснил, что, приближаясь к пешеходному переходу, убедился в отсутствии пешеходов и продолжил движение. В этот момент в правую часть автомобиля въехал велосипедист. Второй участник ДТП ничего пояснить не смог, так как момента наезда не помнит», – рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Там подчеркнули, что ПДД однозначно требуют от велосипедистов спешиваться при пересечении дороги. Велосипедисты должны двигаться по краю проезжей части или по велодорожкам, а тем, кто не достиг 14 лет, запрещается выезжать на дорогу.

Добавим, в прошлом году в Свердловской области зарегистрировано 96 ДТП с участием велосипедистов, в которых четыре человека погибли и еще 92 получили травмы. Среди пострадавших 30 детей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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